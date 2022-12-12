Анисия Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1809 и 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1811 и 1812 г.р.

Дети

Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1841 г.р.
Вычислено 1845 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Гликерия Семёновна

Отец ребёнка: Тенихин Семен Романович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Тенихин Семен Романович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Тенихин Степан Семёнович

Отец ребёнка: Тенихин Семен Романович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Тенихин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Тенихин Семен Романович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Семен Романович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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