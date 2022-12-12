Анисия Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1809 и 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Гликерия Семёновна
Отец ребёнка: Тенихин Семен Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Тенихин Семен Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Отец ребёнка: Тенихин Семен Романович
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Тенихин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Тенихин Семен Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно