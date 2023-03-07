Чепик Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921
Отец: Чепик Тимофей Иванов
Мать: Фёкла Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепик Александр Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно