Чепик Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

20.11.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921

Отец: Чепик Тимофей Иванов

Мать: Фёкла Романовна

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепик Александр Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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