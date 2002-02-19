Козел (Матвиенко) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козел (Матвиенко) Анна Павловна

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Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

19.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
05.03.1947

Муж: Козел Андрей Игнатьевич

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.01.1948

Сын: Козел Александр Андреевич

Отец ребёнка: Козел Андрей Игнатьевич

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.05.1955

Дочь: Масловская Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Козел Андрей Игнатьевич

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
19.02.2002
Речица, Речицкий район, Гомельская область
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