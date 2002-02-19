Козел (Матвиенко) Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1925
Дата смерти19.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.03.1947
Рождение ребёнка
16.01.1948
Сын: Козел Александр Андреевич
Отец ребёнка: Козел Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.05.1955
Дочь: Масловская Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Козел Андрей Игнатьевич
Смерть
19.02.2002