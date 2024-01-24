Варфоломеева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.?
Дата смерти2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.07.1970
Томилино
Рождение ребёнка
Около 24.02.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варфоломеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варфоломеев Александр Васильевич
Смерть
2011