Варфоломеева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.?

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.1970

Муж: Варфоломеев Александр Васильевич

Томилино
Рождение ребёнка
Около 24.02.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варфоломеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варфоломеев Александр Васильевич

Смерть
2011
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