Токтаров Тазюк
Место рожденияд.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1798
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Алембиков Токтар
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тазюков Аюхан
Мать ребёнка: Фатыма
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
1853
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.