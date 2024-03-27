Токтаров Тазюк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токтаров Тазюк

Место рождения

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Алембиков Токтар

Мать: не указана

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1836

Сын: Тазюков Аюхан

Мать ребёнка: Фатыма

д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
1853
д.Актуково Сергачского уезда Нижегородской губ.
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