Шаройко София Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаройко София Алексеевна

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Место рождения

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область

Дата рождения

05.10.1888

Дата смерти

23.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1888

Отец: Чернов Алексей

Мать: не указана

Горы, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Шаройко Илья Степанович

Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

село Средний Альбедет, Мариинский район, Томский округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич

Смерть
23.03.1977
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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