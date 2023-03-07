Шаройко София Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.10.1888
Дата смерти23.03.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1888
Отец: Чернов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1930
Отец ребёнка: Шаройко Степан (Стефан) Елисеевич
село Средний Альбедет, Мариинский район, Томский округ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.1977
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область