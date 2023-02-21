Калегина Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калегина Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Калегин Анатолий Кондратьевич

Мать: Калегина Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакутанская (макарова) Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Макаров Борис

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Макаров Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Борис

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