Калегина Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лакутанская (макарова) Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Макаров Борис
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Макаров Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Борис