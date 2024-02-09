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Ярошенко-Губарь Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошенко-Губарь Мария Ивановна

Поручитель
03.06.1916 ст.
Москва, город федерального значения Москва
3 июня 1916 г. в Москве мещанин города Городни Черниговской губернии Григорий Алексеевич Ярошенко-Губарь был свидетелем на венчании Зинаиды Петровны Дубровиной и Юлиана Авксентьевича Кобак.
Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Ярошенко-Губарь Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Ярошенко-Губарь Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
14 октября 1917 г. родилась Нина. Родители: Черниговской губернии города Городни мещанин Григорий Алексиев Ярошенко-Губарь и законная жена его Мария Иоаннова, оба православного вероисповедания.
Смерть
Неизвестно

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