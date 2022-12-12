Безруков Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безруков Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Присухина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Исидоровна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутий Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Исидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безруков Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Исидоровна

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