Безруков Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1916
Дочь: Присухина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Исидоровна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутий Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Исидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безруков Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Исидоровна