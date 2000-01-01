(Чашина) Матрона Евтифеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Марья Прокофьева
Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марфа Прокофьева
Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Настасья Прокофьева
Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чашин Пётр Прокофьев
Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария Прокофьева
Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1779