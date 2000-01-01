(Чашина) Матрона Евтифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чашина) Матрона Евтифеева

(Чашина) Матрона Евтифеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1747

Муж: Чашин Прокофий Венедиктов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Марья Прокофьева

Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марфа Прокофьева

Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Настасья Прокофьева

Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Чашин Пётр Прокофьев

Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мария Прокофьева

Отец ребёнка: Чашин Прокофий Венедиктов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1779
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close