Спиров Иван Петрович
Место рожденияШенкурский р-н Архангельская губерния
Дата рождения31.07.1887
Дата смерти03.12.1950
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1887
Отец: Спиров Петр Михайлович
Мать: Спирова Евдокия Ивановна
Шенкурский р-н Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1914
Дочь: Селезнева, Баранова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Спирова Марфа Яковлевна
г.Онега
Рождение ребёнка
19.05.1921
Мать ребёнка: Спирова Марфа Яковлевна
г.Онега
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Спирова Марфа Яковлевна
г.Онега
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирова Марфа Яковлевна
г.Онега
Смерть
03.12.1950
Беломорк
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск