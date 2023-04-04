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Спиров Иван Петрович

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Место рождения

Шенкурский р-н Архангельская губерния

Дата рождения

31.07.1887

Дата смерти

03.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1887

Отец: Спиров Петр Михайлович

Мать: Спирова Евдокия Ивановна

Шенкурский р-н Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1914

Дочь: Селезнева, Баранова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Спирова Марфа Яковлевна

г.Онега
Рождение ребёнка
19.05.1921

Сын: Спиров Николай Иванович

Мать ребёнка: Спирова Марфа Яковлевна

г.Онега
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Спирова Марфа Яковлевна

г.Онега
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирова Марфа Яковлевна

г.Онега
Смерть
03.12.1950
Беломорк
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище Беломорск
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