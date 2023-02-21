Соломенников Виталий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломенникова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: не указана