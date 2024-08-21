Коломиец Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломиец Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1977

Отец: Коломиец Николай

Мать: Коломиец Вера Нестеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коломиец Кристина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломиец Захар Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герус (Селезнёва) Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
06.12.2013

Дочь: Коломиец Алиса Владимировна

Мать ребёнка: Герус (Селезнёва) Анна Юрьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.06.2018

Дочь: Коломиец Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Герус (Селезнёва) Анна Юрьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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