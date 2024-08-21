Коломиец Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1977
Отец: Коломиец Николай
Мать: Коломиец Вера Нестеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коломиец Кристина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломиец Захар Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.2013
Дочь: Коломиец Алиса Владимировна
Мать ребёнка: Герус (Селезнёва) Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
24.06.2018
Дочь: Коломиец Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Герус (Селезнёва) Анна Юрьевна