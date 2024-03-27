Акберова Шамсинур Зиннатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти01.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1935
Дочь: Хусаинова Бану Гаффаровна
Отец ребёнка: Акберов Гаффар
Рождение ребёнка
01.01.1937
Отец ребёнка: Акберов Гаффар
Рождение ребёнка
15.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акберов Гаффар
Рождение ребёнка
15.10.1941
Дочь: Шагида Гаффаровна
Отец ребёнка: Акберов Гаффар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акберов Гаффар
Смерть
01.09.1991