Акберова Шамсинур Зиннатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкберова Шамсинур Зиннатовна

Акберова Шамсинур Зиннатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

01.09.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1935

Дочь: Хусаинова Бану Гаффаровна

Отец ребёнка: Акберов Гаффар

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Акберов Флюр Гаффарович

Отец ребёнка: Акберов Гаффар

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Гаффар

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1941

Дочь: Шагида Гаффаровна

Отец ребёнка: Акберов Гаффар

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акберов Гаффар

Смерть
01.09.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close