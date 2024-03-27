Силина Полина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силин Леонид
Иркутск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Силин Леонид
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
д.Усть-Кут
Похороны
Неизвестно
д.Усть-Кут