Силина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина Полина

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силин Леонид

Иркутск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Силин Леонид

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
д.Усть-Кут
Похороны
Неизвестно
д.Усть-Кут
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