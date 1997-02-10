Кузнецова Яна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Яна Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1997

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1997

Отец: Кузнецов Евгений Владимирович

Мать: не указана

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