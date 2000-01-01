Чередов Савелий Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Чередов Родион Иванов
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Чередова Маремьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Чередова Маремьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Чередова Маремьяна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800