Чередов Савелий Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Савелий Родионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Чередов Родион Иванов

Мать: Чередова Настасья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Чередов Василий Савельев

Мать ребёнка: Чередова Маремьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чередов Алексей Савельев

Мать ребёнка: Чередова Маремьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Чередов Иван Савельев

Мать ребёнка: Чередова Маремьяна Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Маремьяна Фёдорова

Смерть
1800
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