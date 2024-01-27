Лоскутов Loskutov Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Loskutov Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Лоскутов Loskutov Павел Павлович

Мать: Лоскутова Мария

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Ивановна

п. Мирный
Рождение ребёнка
14.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Татьяна Ивановна

пгт. Сенной
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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