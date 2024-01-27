Лоскутов Loskutov Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Лоскутов Loskutov Павел Павлович
Мать: Лоскутова Мария
Рождение ребёнка
Около 1948
п. Мирный
Рождение ребёнка
14.04.1958
Рождение ребёнка
Около 1960
пгт. Сенной
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно