Киселёва (Киселёва) Марфа Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Киселёва) Марфа Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1616 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Киселёв Филимон Дементьевич

Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Киселёв Пётр Дементьев

Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич

(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1688

Сын: Киселёв Трофим Дементьевич

Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич

(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Киселёв Власий Дементьевич

Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич

(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Киселёв Кузьма Дементьевич

Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич

(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
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