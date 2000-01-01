Киселёва (Киселёва) Марфа Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1641
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1641
Отец: Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Киселёв Филимон Дементьевич
Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1684
Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич
(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1688
Сын: Киселёв Трофим Дементьевич
Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич
(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Киселёв Власий Дементьевич
Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич
(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда)
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Киселёв Кузьма Дементьевич
Отец ребёнка: Киселёв Дементий Яковлевич
(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)