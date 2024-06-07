Денисов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1910 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.12.1932
Дочь: (Денисова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1940
Дочь: (Денисова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пропал без вести (военное)
?.04.1944