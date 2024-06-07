Денисов Николай Иванович 1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Николай Иванович

Место рождения

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910 ст.

Отец: Денисов Иван Андреевич

Мать: Денисова (Галактионова) Просковья (Пераскева) Петровна

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.12.1932

Дочь: (Денисова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1940

Дочь: (Денисова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Пропал без вести (военное)
?.04.1944

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