(Римович) Стефания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Римович) Стефания

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1894

Дочь: Буйновская Елена Савельевна

Отец ребёнка: Пучкин Савелий

Кривосельцы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Мялицина Эмилия Савельевна

Отец ребёнка: Пучкин Савелий

Рождение ребёнка
1897

Сын: Пучкин Иван Савельевич

Отец ребёнка: Пучкин Савелий

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Храпан Анна Савельевна

Отец ребёнка: Пучкин Савелий

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пучкин Петр Савельевич

Отец ребёнка: Пучкин Савелий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пучкин Алексей Савельевич

Отец ребёнка: Пучкин Савелий

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Карташанова Стефания Савельевна

Отец ребёнка: Пучкин Савелий

Работа или профессия
Неизвестно
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