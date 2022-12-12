(Римович) Стефания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1894
Дочь: Буйновская Елена Савельевна
Отец ребёнка: Пучкин Савелий
Кривосельцы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Мялицина Эмилия Савельевна
Отец ребёнка: Пучкин Савелий
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Пучкин Савелий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Храпан Анна Савельевна
Отец ребёнка: Пучкин Савелий
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Пучкин Савелий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пучкин Алексей Савельевич
Отец ребёнка: Пучкин Савелий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Карташанова Стефания Савельевна
Отец ребёнка: Пучкин Савелий
Работа или профессия
Неизвестно