Гурий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Никифор Лазарев сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Марка Гуриев
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Егор Гуриев
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мирон Гуриев
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Максим Гуриев
Мать ребёнка: Ирина Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
Поп
Смерть
Неизвестно
?, , ,
после 1769