Гурий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурий Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Никифор Лазарев сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Марка Гуриев

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Егор Гуриев

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мирон Гуриев

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Максим Гуриев

Мать ребёнка: Ирина Стефанова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Поп
Смерть
Неизвестно
?, , ,
после 1769
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