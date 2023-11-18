Наседкина (Боровлева) Мелания Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Боровлева) Мелания Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.

Сын: Наседкин Елисей Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.09.1898 ст.

Сын: Наседкин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.

Сын: Наседкин Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.

Сын: Наседкин Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.

Сын: Наседкин Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.

Сын: Наседкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Дочь: Наседкина Федора Григорьевна

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.11.1916 ст.

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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