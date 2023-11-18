Наседкина (Боровлева) Мелания Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.
Сын: Наседкин Елисей Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1898 ст.
Сын: Наседкин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Сын: Наседкин Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.
Сын: Наседкин Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.
Сын: Наседкин Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1909 ст.
Сын: Наседкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Дочь: Наседкина Федора Григорьевна
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1916 ст.
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Наседкин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно