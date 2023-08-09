Токмакова Алтунина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1956
Дочь: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна
Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токмаков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
08.08.1994
Рассвет, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область