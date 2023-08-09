Токмакова Алтунина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Алтунина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1956

Дочь: Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна

Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токмаков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Токмаков Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
08.08.1994
Рассвет, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
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