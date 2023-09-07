Черных Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Заболотных Александр Николаевич
Отец ребёнка: Заболотных Николай Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Заболотных Иван Николаевич
Отец ребёнка: Заболотных Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Федор Николаевич
Отец ребёнка: Заболотных Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Василий Николаевич
Отец ребёнка: Заболотных Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заболотных Иван Николаевич
Отец ребёнка: Заболотных Николай Иванович
Смерть
Неизвестно