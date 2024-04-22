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Семен Васильев

Место рождения

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1787 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Бурлакова Ефимия Семенова

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1791 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинья Степанова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Степанова

Смерть
Неизвестно
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