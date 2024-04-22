Семен Васильев
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Бурлакова Ефимия Семенова
Мать ребёнка: Устинья Степанова
Рождение ребёнка
1791 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Степанова
Смерть
Неизвестно