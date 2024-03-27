Ковтун (Рублевская) Стефания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рублевский Венедикт Карпович
Мать: Рублевская Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтун Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно