Ковтун (Рублевская) Стефания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Рублевская) Стефания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рублевский Венедикт Карпович

Мать: Рублевская Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтун Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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