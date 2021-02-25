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Котловенко Александр Михайлович

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Место рождения

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

17.07.1966

Дата смерти

25.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1966

Отец: Котловенко Михаил Маркович

Мать: Котловенко Инесса Владимировна

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.06.1998

Дочь: Боднар Полина Александровна

Мать ребёнка: Котловенко Елена Александровна

Рождение ребёнка
15.06.1998

Сын: Котловенко Семен Александрович

Мать ребёнка: Котловенко Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котловенко Елена Александровна

Смерть
25.02.2021
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