Котловенко Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.07.1966
Дата смерти25.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1966
Рождение ребёнка
15.06.1998
Дочь: Боднар Полина Александровна
Мать ребёнка: Котловенко Елена Александровна
Рождение ребёнка
15.06.1998
Сын: Котловенко Семен Александрович
Мать ребёнка: Котловенко Елена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котловенко Елена Александровна
Смерть
25.02.2021