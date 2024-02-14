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Булгаков Загидулла Закиевич

Место рождения

Ленинград, Советский Союз

Дата рождения

05.10.1929

Дата смерти

29.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1929

Отец: Булгаков Закий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булгакова, Шабанова (Сатретдинова) Сония Авзалтыновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова, Шабанова (Сатретдинова) Сония Авзалтыновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1993
Похороны
Неизвестно

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