Булгаков Загидулла Закиевич
Место рожденияЛенинград, Советский Союз
Дата рождения05.10.1929
Дата смерти29.01.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1929
Отец: Булгаков Закий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булгакова, Шабанова (Сатретдинова) Сония Авзалтыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1993
Похороны
Неизвестно