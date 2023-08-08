Сокур Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокур Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1939

Дата смерти

07.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1939

Отец: Сокур Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1963

Жена: Сокур Анна Николаевна

Стрелки, Львівська область
Рождение ребёнка
06.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокур Анна Николаевна

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Рождение ребёнка
23.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокур Анна Николаевна

Новая Одесса, Миколаївська область
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Рождение ребёнка
09.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сокур Анна Николаевна

Халкидон, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Смерть
07.12.1990
Сибирцево, Черниговский муниципальный район, Приморский край
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