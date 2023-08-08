Сокур Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1939
Дата смерти07.12.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1939
Отец: Сокур Григорий
Бракосочетание
08.06.1963
Жена: Сокур Анна Николаевна
Стрелки, Львівська область
Рождение ребёнка
06.08.1964
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Рождение ребёнка
23.10.1967
Новая Одесса, Миколаївська область
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Рождение ребёнка
09.12.1970
Халкидон, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Смерть
07.12.1990
Сибирцево, Черниговский муниципальный район, Приморский край