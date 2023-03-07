Дроздецкий Петр Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Военная служба
1945
Военно-пересыльный пункт: 202 зсп Куда выбыл: штаб 48 А. Номер команды: 76, 77, 78 .Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8498. Опись ист. информации: 120987 . Дело ист. информации: 37. В... Показать все
Место жительства
Около 1960
Гребло, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1960