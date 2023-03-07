Дроздецкий Петр Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздецкий Петр Евдокимович

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Место рождения

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1896 г.р.

Мать

Вычислено 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Дроздецкий Евдоким Матвеевич

Мать: Дроздецкая Ксения Афанасьевна

Чертово, Себежский муниципальный район, Псковская область
Военная служба
1945
Военно-пересыльный пункт: 202 зсп Куда выбыл: штаб 48 А. Номер команды: 76, 77, 78 .Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 8498. Опись ист. информации: 120987 . Дело ист. информации: 37. В... Показать все
Место жительства
Около 1960
Гребло, Себежский муниципальный район, Псковская область
Смерть
После 1960
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