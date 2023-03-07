Луппова Марина Осипова
Место рожденияпоч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Рожнева Дарья Кириллова
Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Луппов Иван Кириллов
Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Марина Кириллова
Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1741
Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762