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Луппова Марина Осипова

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Место рождения

поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1715 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Белогорский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Рожнева Дарья Кириллова

Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Луппов Иван Кириллов

Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов

Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Марина Кириллова

Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Луппов Савин Кириллов

Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Луппов Панфил Кириллов

Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Луппов Спиридон Кириллов

Отец ребёнка: Луппов Кирилл Харитонов

Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов Кирилл Харитонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рябинники, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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