Никульчикова Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Никульчикова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Никульчикова Фаина Дмитриевна
Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Никульчиков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Никульчиков Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Никульчиков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно