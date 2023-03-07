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Никульчикова Ольга Ивановна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Никульчикова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Никульчикова Фаина Дмитриевна

Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Никульчиков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Никульчиков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Никульчиков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Никульчиков Дмитрий Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никульчиков Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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