Карманова (Семенова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Семенова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

22.07.1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1797

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Карманов Александр Иванович

Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Карманов Диомид Иванович

Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Карманов Арсений Иванович

Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович

Рождение ребёнка
29.11.1805

Сын: Карманов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
22.07.1851

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