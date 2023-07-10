Карманова (Семенова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти22.07.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1797
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Карманов Александр Иванович
Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Карманов Арсений Иванович
Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович
Рождение ребёнка
29.11.1805
Отец ребёнка: Карманов Иван Диомидович
Смерть
22.07.1851