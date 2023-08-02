Жантиев Хатахцико Афаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Хатахцико Афаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Жантиев Салимат Хатахцикоевич

Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Жантиев Эльбуздуко Хатахцикоевич

Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Жантиев Генардуко Хатахцикоевич

Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Деко

Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамсурова Гани Хатахцикоевна

Мать ребёнка: Жантиева Кыз Мисостовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жантиева Кыз Мисостовна

Смерть
Неизвестно
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