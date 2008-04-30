Хромова (Питерская) Нина Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова (Питерская) Нина Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1930

Дата смерти

30.04.2008

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1930

Отец: Питерский Никандр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хромов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
19.08.1952

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Хромов Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Тимофей Иванович

Смерть
30.04.2008
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