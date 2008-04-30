Хромова (Питерская) Нина Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1930
Дата смерти30.04.2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1930
Отец: Питерский Никандр Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хромов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хромов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1952
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Хромов Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.2008