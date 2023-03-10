Прошина (Ермакова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Ермаков Павел Матвеевич
Мать: Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Черничкина Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Прошин Василий
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Прошин Василий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Костыренко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Прошин Василий
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прошин Василий