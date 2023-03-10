Прошина (Ермакова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошина (Ермакова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Ермаков Павел Матвеевич

Мать: Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Черничкина Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Прошин Василий

Рождение ребёнка
1920

Сын: Прошин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Прошин Василий

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Костыренко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Прошин Василий

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прошин Василий

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