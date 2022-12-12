Долгих Егор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Долгих Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Клавлия Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Долгих Иван Егорович
Мать ребёнка: Клавлия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавлия Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область