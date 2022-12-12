Долгих Егор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Егор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Долгих Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Долгих Авост(?) Егорович

Мать ребёнка: Клавлия Михайловна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Долгих Иван Егорович

Мать ребёнка: Клавлия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавлия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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