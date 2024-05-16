Трошков Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1870
Бракосочетание
18.10.1892
Рождение ребёнка
21.01.1893
Дочь: Трошкова Ксения Петровна
Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
08.09.1894
Дочь: Трошкова Вера Петровна
Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
09.11.1896
Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна
Рождение ребёнка
?.02.1905
Дочь: Трошкова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна
Близнец Алексея
Рождение ребёнка
Около ?.02.1905
Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна
Близнец Дарьи
Смерть
Неизвестно