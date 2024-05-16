Трошков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрошков Петр Иванович

Трошков Петр Иванович

Место рождения

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1870

Отец: Трошков Иван Иванович

Мать: Трошкова (Вятчанина) Варвара Сергеевна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.10.1892

Жена: Трошкова Анастасия Адриановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1893

Дочь: Трошкова Ксения Петровна

Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1894

Дочь: Трошкова Вера Петровна

Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1896

Сын: Трошков Федор Петрович

Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1905

Дочь: Трошкова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Близнец Алексея
Рождение ребёнка
Около ?.02.1905

Сын: Трошков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Трошкова Анастасия Адриановна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Близнец Дарьи
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.