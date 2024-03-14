Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепанова (Сибирякова) Валентина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сибиряков Никита Иванович

Мать: Сибирякова (Лещёва) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепанов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Корепанов Николай Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Корепанов Николай Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Корепанов Николай Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепанов Николай Сидорович

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