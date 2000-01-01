Куклина Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Куклин Захарий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Куклин Григорий Захарович
Отец ребёнка: Куклин Захарий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Куклин Иев Захарович
Отец ребёнка: Куклин Захарий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1774