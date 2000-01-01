Куклина Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Куклин Ермолай Захарович

Отец ребёнка: Куклин Захарий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Куклин Григорий Захарович

Отец ребёнка: Куклин Захарий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Куклин Иев Захарович

Отец ребёнка: Куклин Захарий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Захарий Тимофеевич

Смерть
1774
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