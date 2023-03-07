Обухов Харитон Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Харитон Гаврилов

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Место рождения

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Обухов Гаврила Логинов

Мать: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Обухов Савелий Харитонов

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Обухов Потап Харитонов

Мать ребёнка: не указана

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Авдотья Харитонова

Мать ребёнка: Обухова Анна Денисова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Обухов Назар Харитонов

Мать ребёнка: Обухова Анна Денисова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Обухов Емельян Харитонов

Мать ребёнка: Обухова Анна Денисова

Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Анна Денисова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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