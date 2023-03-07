Обухов Харитон Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Обухов Гаврила Логинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Авдотья Харитонова
Мать ребёнка: Обухова Анна Денисова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Обухова Анна Денисова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Обухова Анна Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Анна Денисова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762