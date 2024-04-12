Марина Семенова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен Григорьев
Мать: Феодосия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471 | ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: по младенчеству | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)