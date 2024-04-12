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Марина Семенова

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен Григорьев

Мать: Феодосия Васильева

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Богородицерождественская ц. с. Казанова 55.93553513298921 36.07958072716471 | ф.607, оп.1, д.1624 (1832-33) | Метрическая книга Богородицерождественской ц. с. Казанова 1832-1833
Смерть
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: по младенчеству | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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