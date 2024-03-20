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(Diefeldt) Gerdrutha

Место рождения

of Riga, Kurland, Latvia

Дата рождения

13.12.1723

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

1750 г.р.
1752 г.р.
1753 г.р.
1754 г.р.
1755 г.р.
1756 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1750

Муж: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
15.12.1750

Сын: Von Berckholtz Jacob Johann

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
24.01.1752

Сын: Berckholtz Martin

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
10.05.1753

Дочь: (Berckholtz) Gerdruta

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
1754

Сын: Berckholtz Georg

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
08.10.1755

Дочь: (Berckholtz) Anna Margaretha

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
23.10.1756

Сын: Berckholtz Herbert Heinrich

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
18.02.1758

Дочь: (Berckholtz) Elisabeth

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
24.02.1760

Сын: Berckholtz Heinrich

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
07.05.1761

Дочь: (Berckholtz) Marie

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Рождение ребёнка
03.11.1762

Дочь: (Berckholtz) Dorothea Catharina

Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen

Смерть
1769

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