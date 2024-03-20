(Diefeldt) Gerdrutha
Место рожденияof Riga, Kurland, Latvia
Дата рождения13.12.1723
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1750
Рождение ребёнка
15.12.1750
Сын: Von Berckholtz Jacob Johann
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
24.01.1752
Сын: Berckholtz Martin
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
10.05.1753
Дочь: (Berckholtz) Gerdruta
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
1754
Сын: Berckholtz Georg
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
08.10.1755
Дочь: (Berckholtz) Anna Margaretha
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
23.10.1756
Сын: Berckholtz Herbert Heinrich
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
18.02.1758
Дочь: (Berckholtz) Elisabeth
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
24.02.1760
Сын: Berckholtz Heinrich
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
07.05.1761
Дочь: (Berckholtz) Marie
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Рождение ребёнка
03.11.1762
Дочь: (Berckholtz) Dorothea Catharina
Отец ребёнка: Berckholtz Georg Jürgen
Смерть
1769