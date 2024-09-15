Пташкин Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлапакова (Пташкина) Иуляния
Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пташкин Демид
Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мирон
Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пташкин Лазарь
Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия