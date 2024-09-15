Пташкин Савва Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПташкин Савва

Пташкин Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ТК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлапакова (Пташкина) Иуляния

Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пташкин Демид

Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мирон

Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пташкин Лазарь

Мать ребёнка: (Повозникова) Федосия

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