Бобров Сергей Владимирович
Место рожденияДубна
Дата рождения03.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1982
Дубна
Бобров Владимир Николаевич
Бракосочетание
30.10.2007
Дубна
Бобров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.2008
Мать ребёнка: Боброва (Петрова) Ольга Владимировна
Дубна
Бобров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.2017
Сын: Бобров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Боброва (Петрова) Ольга Владимировна
Дубна, Дубна, Московская область