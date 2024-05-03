Бобров Сергей Владимирович 03.03.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобров Сергей Владимирович

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Место рождения

Дубна

Дата рождения

03.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1982

Отец: Бобров Владимир Николаевич

Мать: Боброва (Горшунова) Ирина Зиновьевна

Дубна
Бобров Владимир Николаевич
Бракосочетание
30.10.2007

Жена: Боброва (Петрова) Ольга Владимировна

Дубна
Бобров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.2008

Сын: Бобров Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Боброва (Петрова) Ольга Владимировна

Дубна
Бобров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.2017

Сын: Бобров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Боброва (Петрова) Ольга Владимировна

Дубна, Дубна, Московская область

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