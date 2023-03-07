Шапиро Ерухим Давидович
Место рождения
Дата рождения09.02.1905
Дата смерти13.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1905
Отец: Шапиро Давид
Мать: Лея Евсеевна
Образование
26.05.1922
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Окончил 1 ю Торопецкую Советскую Единую Трудовую Школу 2 ступени им. Профессора академика В.О. Ключевского Удостоверение № 165 г. Торопец Псковской губернии.
Образование
Между ?.09.1922 и 07.06.1924
Электротехнический институт имени В.И. Ленина. Уволен из числа студентов комиссией по качественной проверке студентов, т.к. поступил по поддельным документам | г. Ленинград, Песочная, 5
Образование
12.03.1925
Окончил Состоящие в ведении Губпрофобра Ленинградские Бухгалтерские курсы С.И. Яхонтова С-З промышленный экономический техникум Чернышев пер. 9 Свидетельство № 427 от 28 июня 1925 г.
Образование
Между ?.09.1932 и ?.06.1935
Обучался в Ленинградском Финансово-экономическом Институте в Учебно Учетно-экономическом комбинате ЛОСУ по специальности Экономист народнохозяйственного учета
Бракосочетание
03.08.1937
Жена: Шапиро Мария
Женился на Талан Мария Александровна (Народный комиссариат внутренних дел СССР отдел актов гражданского состояния. Свидетельство о браке № 2043 УНКВД по Лен. Обл. Бюро АГС Фрунзенского района Ленингра... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапиро Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапиро Мария
Смерть
13.07.1984
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл