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Шапиро Ерухим Давидович

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Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.02.1905

Дата смерти

13.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1905

Отец: Шапиро Давид

Мать: Лея Евсеевна

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Образование
26.05.1922
Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Окончил 1 ю Торопецкую Советскую Единую Трудовую Школу 2 ступени им. Профессора академика В.О. Ключевского Удостоверение № 165 г. Торопец Псковской губернии.
Образование
Между ?.09.1922 и 07.06.1924
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Электротехнический институт имени В.И. Ленина. Уволен из числа студентов комиссией по качественной проверке студентов, т.к. поступил по поддельным документам | г. Ленинград, Песочная, 5
Образование
12.03.1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Окончил Состоящие в ведении Губпрофобра Ленинградские Бухгалтерские курсы С.И. Яхонтова С-З промышленный экономический техникум Чернышев пер. 9 Свидетельство № 427 от 28 июня 1925 г.
Образование
Между ?.09.1932 и ?.06.1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Обучался в Ленинградском Финансово-экономическом Институте в Учебно Учетно-экономическом комбинате ЛОСУ по специальности Экономист народнохозяйственного учета
Бракосочетание
03.08.1937

Жена: Шапиро Мария

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Женился на Талан Мария Александровна (Народный комиссариат внутренних дел СССР отдел актов гражданского состояния. Свидетельство о браке № 2043 УНКВД по Лен. Обл. Бюро АГС Фрунзенского района Ленингра... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапиро Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапиро Мария

Смерть
13.07.1984
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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