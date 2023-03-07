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Бастрыкин Григорий Кузьмич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Бастрыкин Кузьма Мартынович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бастрыкин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Бастрыкин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бастрыкин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Татьяна Ивановна

Смерть
1854
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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