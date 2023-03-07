Бастрыкин Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Бастрыкин Кузьма Мартынович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бастрыкин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бастрыкин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бастрыкин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1854