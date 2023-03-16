Попова (Войтишко) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Войтишко) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
13.06.1974

Дочь: Ковалева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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