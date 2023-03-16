Попова (Войтишко) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
13.06.1974
Дочь: Ковалева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно