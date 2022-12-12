Костин Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костина Ирина
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Марина Михайловна
Мать ребёнка: Костина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Костина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костина Ирина
Смерть
Неизвестно