Костин Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Сергей Васильевич

Мать: Костина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Костина Ирина

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Марина Михайловна

Мать ребёнка: Костина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Олег Михайлович

Мать ребёнка: Костина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Ирина

Смерть
Неизвестно
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